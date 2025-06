Apple laat ontwikkelaars losse iOS-apps direct vanaf hun site verspreiden in EU

IOS-ontwikkelaars krijgen deze lente de mogelijkheid om hun apps direct via hun website te verspreiden. Dat meldt Apple op dinsdag. De techgigant voert deze wijziging door om beter te voldoen aan de Digital Markets Act. De mogelijkheid geldt alleen voor gebruikers in de EU.

Deze Web Distribution-functie komt 'later deze lente' beschikbaar via een software-update, meldt Apple. Daarmee kunnen 'geautoriseerde ontwikkelaars' hun apps downloadbaar maken vanaf hun eigen websites. Momenteel is het alleen mogelijk om iOS-apps te verspreiden via appwinkels, zoals de Apple App Store of komende alternatieve appstores van derden.

Apple gaat geautoriseerde ontwikkelaars voorzien van api's waarmee ze hun apps kunnen distribueren via het web en meer. Ontwikkelaars moeten daarvoor minstens twee jaar lid zijn van het Apple Developer Program en actief zijn in de EU. Ze moeten ook een goede reputatie hebben binnen dat programma en een iOS-app hebben die vorig kalenderjaar meer dan een miljoen 'eerste installaties' had binnen de EU.

Alleen iOS-gebruikers binnen de Europese Unie kunnen binnenkort losse apps downloaden via websites. De wijziging wordt doorgevoerd onder de Digital Markets Act, een Europese wet die de macht van grote techbedrijven moet inperken. Apple stelde zijn platform eerder al open voor alternatieve appwinkels, hoewel de techgigant daar nog omstreden eisen aan stelt. Ontwikkelaars mogen conform de DMA ook doorlinken naar alternatieve betaalmethoden voor in-app aankopen.