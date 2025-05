IMessage, Bing en Edge vallen niet onder Digital Markets Act van Europese Unie

De Europese concurrentiewet Digital Markets Act wordt niet van toepassing op Apple iMessage en Microsoft Bing en Edge. Dat maakte de Europese Commissie op dinsdag bekend. De drie diensten voldoen niet aan de randvoorwaarden om onder de DMA te vallen.

De Europese Commissie meldde op dinsdag dat de drie genoemde diensten niet worden aangemerkt als 'poortwachterdiensten' onder de Digital Markets Act. Datzelfde geldt voor Microsoft Advertising. Die beslissing volgt op een onderzoek van de Europese Commissie naar die vier diensten, dat in september begon. De verwachting was al dat de vier diensten vrijgesteld worden van de Digital Markets Act, maar dat is nu dus officieel gemaakt.

De Europese Commissie wees in september de eerste zes poortwachters onder de DMA aan, die gezamenlijk 22 diensten hebben die onder de wet gaan vallen. Daaronder vallen bijvoorbeeld berichtendiensten WhatsApp en Facebook Messenger, de advertentieplatforms van Google, Amazon en Meta, Googles zoekmachine en de Chrome- en Safari-webbrowsers.

De EU zei in september al onderzoek te doen naar aanvullende diensten die mogelijk onder de DMA moeten vallen. Dat ging toen om Microsoft Bing, Edge en Advertising, naast Apple iMessage. De EU doet ook een onderzoek naar Apple iPadOS, hoewel dat nog loopt.

Verschillende bedrijven die diensten hebben die vallen onder de DMA tekenden daar bezwaar tegen aan. Dat gaat om Apple, Meta en TikTok-moederbedrijf ByteDance. Die bedrijven vinden niet dat hun respectievelijke diensten onder de wetgeving moeten vallen. De DMA gaat begin maart definitief gelden. Aangemerkte diensten moeten vanaf dan aan de wetgeving voldoen. De DMA moet kleine bedrijven in staat stellen om beter te concurreren met grote techbedrijven.