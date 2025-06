Google en Opera willen dat EU optreedt tegen 'darkpatterns' van Microsoft Edge

Browsermakers zoals Google, Opera en Vivaldi willen dat de EU optreedt tegen Microsoft Edge. Microsoft zou onder meer darkpatterns gebruiken en gebruikers verleiden om Edge als standaardbrowser te gebruiken. De concurrenten willen daarom dat Edge onder de DMA valt.

De browsermakers hebben zich verenigd in de Browser Choice Alliance en roepen de Europese Commissie op Microsoft Edge aan te merken als DMA-poortwachtersdienst. Dit zou inhouden dat Edge onder extra regels komt te vallen, zoals de verplichting dat techgiganten hun eigen diensten niet mogen voortrekken op eigen platforms. Onder meer Google, Opera, Vivaldi, Wavebox en Waterfox doen mee aan de alliantie.

Deze browsermakers zeggen dat Microsoft misleidende tactieken, darkpatterns en technische beperkingen gebruikt om de mogelijkheden van concurrenten in te dammen. Zo worden gebruikers belemmerd als ze een andere browser willen installeren en worden de standaardinstellingen regelmatig naar Edge geschakeld als Windows wordt geüpdatet, stellen de browsermakers. Daarnaast zeggen de organisaties dat gebruikers gedwongen worden Teams- en Outlook-links te openen in Edge of Bing en worden gebruikers geconfronteerd met 'dwingende' teksten. Met dit laatste doelen de organisaties op teksten als het 'herstellen van Microsofts aanbevolen browserinstellingen'.

De Europese Commissie meldde in februari dat Edge niet onder de Digital Markets Act viel, omdat de browser niet aan de voorwaarden voldeed. Vivaldi en Opera pleitten afzonderlijk van elkaar al eerder ervoor dat Edge juist wel als poortwachter zou worden aangemerkt.

Aan dit nieuwe initiatief doet ook Google mee, dat volgens Statcounter met Chrome veruit de populairste browser heeft, met een marktaandeel van 66,7 procent. Edge heeft volgens dit platform een marktaandeel van 5,3 procent. Het gaat de browsermakers echter niet om het marktaandeel van Edge, maar om de manier waarop Microsoft de Edge-browser in Windows zou voortrekken en daarmee de concurrentie belemmert. De alliantie zegt dat andere browsermakers de 'zorgen' delen, maar deze niet publiekelijk willen uiten omdat ze bang zouden zijn voor Microsofts reactie.