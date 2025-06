EU-gebruikers kunnen straks Microsoft Store verwijderen in Windows

Microsoft gaat bepaalde delen van Windows aanpassen om te voldoen aan de Europese DMA-wet. Zo gaat Edge gebruikers minder vaak vragen om de browser als standaardbrowser in te stellen en mogen gebruikers de Microsoft Store verwijderen. De wijzigingen gelden niet buiten Europa.

Edge gaat gebruikers alleen vragen om standaardbrowser te worden als ze de app zelf openen, maakt Microsoft bekend. Nu doet Edge dat ook op andere plekken, zoals in instellingenmenu's binnen Windows. Deze wijziging is op 29 mei ingegaan met een Edge-update en wordt nu door Microsoft bekendgemaakt.

In juli moet het bovendien mogelijk worden om meer links en bestandstypes standaard in Edge te openen. Op dit moment kan dit alleen met HTTP, Https, htm en html. Daar komen pdf, ftp, read, mht, mhtml, shtml, svg, xht, xhtml en xml bij. Windows gaat straks ook op meer plekken de standaardbrowser gebruiken in plaats van Edge, zoals binnen Windows Search, de Bing-app en de Start Experiences-widgetsapp. Microsoft gaat gebruikers die Edge hebben verwijderd ook niet vragen de browser opnieuw te installeren.

Microsoft voert deze Windows 10- en 11-wijzigingen door vanwege de Digital Markets Act, een EU-wet die de macht van grote techbedrijven moet inperken. Onder meer Google, Opera en Vivaldi klaagden eerder over hoe Microsoft darkpatterns zou inzetten om gebruikers te verleiden bij Edge te blijven. Microsoft komt met deze wijzigingen voor een groot deel toe aan de klachten. De wijzigingen gelden alleen binnen de Europese Economische Ruimte: EU-lidstaten en Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.

Een andere aanpassing is de mogelijkheid om de Microsoft Store te verwijderen. Apps die via de winkel zijn geïnstalleerd blijven bruikbaar en blijven updates krijgen. Gebruikers kunnen de Store later ook opnieuw installeren. Deze wijziging komt later dit jaar beschikbaar. Store-apps kunnen ook nog steeds gedownload worden via sites met de Microsoft Store Web Installer, ook als de Store is verwijderd.