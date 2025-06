Microsoft gaat toegang tot data op Europese servers van buiten EU loggen

Microsoft gaat voortaan alle verzoeken voor toegang tot data op Europese servers registreren als die verzoeken van buiten de Europese Unie komen. Dat is onderdeel van een set maatregelen die Europese bedrijven en organisaties gerust moet stellen dat data veilig is op Microsoft-servers.

Het initiatief heet Sovereign Cloud, zegt Microsoft. Daarvan zijn er twee varianten. Voor de Public Sovereign Cloud komt er een Data Guardian. Europese medewerkers van Microsoft moeten verzoeken van buiten de EU om op Europese servers te komen goedkeuren en loggen. Dat moet het vertrouwen geven dat Amerikaanse medewerkers en inlichtingendiensten niet zomaar toegang krijgen.

Daarnaast komt er Microsoft 365 Local, waarbij bepaalde bedrijven en overheden de diensten van Microsoft kunnen draaien in een eigen datacenter. Ook heeft Microsoft samenwerkingen gesloten met Duitse en Franse bedrijven voor National Partner Clouds die onder beheer zijn van externe Europese bedrijven. De stappen zijn nodig vanwege de instabiliteit in de relatie tussen landen, zo zegt Microsoft. "In een tijd van geopolitieke onrust zetten we ons in voor digitale stabiliteit."