Eerste slimme lampen in Ikea Kajplats-productlijn verschijnen bij CSA

De Connectivity Standards Alliance, voorheen de Zigbee Alliance, heeft details gepubliceerd over de eerste producten in een nieuwe slimmeverlichtingslijn van Ikea. De Kajplats-lampen hebben een E26- of E27-fitting. Ze zijn niet in staat om gekleurd licht te produceren.

De CSA, die producten keurt als die ondersteuning hebben voor Zigbee, noemt op zijn website de Kajplats E26 WS globe 450lm, de E26 WS globe 470lm en de E27 WS globe 470lm. De keuringsinstantie noemt geen WS Globe met een E27-fitting en een helderheid van 450lm. Voor de E26 WS globe 470lm bestaan wel twee verschillende pagina's met verschillende SKU's. Het is niet duidelijk of de instantie een product verkeerd geregistreerd heeft.

Uit de documentatie blijkt dat alle Kajplats-lampen ondersteuning hebben voor de Zigbee 3.0-standaard. Gebruikers kunnen de lampen verder via een telefoon, stemgeluid of automatiseringsroutines in- en uitschakelen. Meerdere lampen kunnen tegelijkertijd worden aangestuurd door ze in bepaalde groepen te zetten of bepaalde scènes te activeren. Gebruikers kunnen de lampen in maximaal acht groepen tegelijkertijd plaatsen. De scènes zijn per groep in te stellen. De temperatuur van het witte licht kan via de app of routines worden aangepast. De lampen kunnen verbinding met het Zigbee-netwerk maken via Touchlink.