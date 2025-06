Beelden van opvolger Hue lichtbalk verschijnen op Amazon

Op de Britse versie van Amazon zijn details over de Philips Hue Play Smart Wall Washer verschenen. Het apparaat lijkt een opvolger van de Play-lichtbalk. Hueblog schrijft dat de verwachting is dat het apparaat binnen een tot vier maanden beschikbaar komt.

De Smart Wall Washer heeft volgens Hueblog een helderheid van 1035 lumen en is daarmee bijna twee keer zo fel als de Play-lichtbalk, die een lumenopbrengst van 530 lumen heeft. Daarnaast maakt het apparaat gebruik van ColorCast-technologie, die Philips eerder al toevoegde aan de Hue Twilight. Door die technologie kunnen Hue-lampen met overlappende leds gemixte kleuren weergeven.

In totaal zou de Hue Play Smart Wall Washer volgens Philips een drie keer breder oppervlak licht op de muur moeten schijnen dan de lichtbalk. Dat komt onder meer doordat de leds niet direct tegen de muur schijnen, maar diagonaal naar boven, waardoor het licht meer diffuus wordt. Daardoor kunnen gebruikers het apparaat ook niet op de muur of achter een tv monteren.

De Smart Wall Washer is verder niet van plastic, maar van aluminium gemaakt. Philips schrijft in de inmiddels offline gehaalde productvermelding op Amazon dat het apparaat gebruikmaakt van aluminium met een matte afwerking, waardoor gebruikers geen reflecties van de tv op het licht zouden moeten zien.

Gebruikers kunnen de Smart Wall Washer via de Hue Sync-app synchroniseren met muziek, games of andere lichten. Het apparaat is 15,7cm hoog en 9,1cm breed. De prijs voor een enkele Smart Wall Washer is volgens Hueblog 200 pond, omgerekend ongeveer 237 euro. Een dubbelpakket moet 350 pond, ongeveer 415 euro, kosten.