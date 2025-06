Samsung gaat accounts die 24 maanden inactief zijn verwijderen

Samsung gaat vanaf 31 juli 2025 accounts verwijderen waarop ten minste 24 maanden niet is ingelogd. Dat laat het bedrijf weten in een e-mail aan klanten. Verwijderde Samsung-accounts kunnen niet meer worden hersteld.

Samsung voert een beleid in voor inactieve accounts, schrijft het bedrijf in een e-mail. Vanaf 31 juli gaat het bedrijf accounts verwijderen waarop minstens 24 maanden niet is ingelogd of die niet zijn gebruikt. Dat doet Samsung naar eigen zeggen om de informatie van inactieve gebruikers te beschermen.

Volgens de fabrikant kunnen de accounts en bijbehorende gegevens dan niet meer worden hersteld. Wel gelden er uitzonderingen indien de landelijke wetgeving vereist dat Samsung bepaalde gegevens langer moet bewaren. Samsung ziet accounts die deel zijn van een gezinsgroep, gekoppeld zijn aan een betaald abonnement of Rewards-punten hebben verdiend of uitgegeven niet als inactief, ook als de accounts in kwestie langer dan 24 maanden niet zijn gebruikt.