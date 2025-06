Twitter gaat inactieve accounts archiveren en gebruikersnamen vrijgeven

Twitter gaat accounts die 'verscheidene jaren' niet actief zijn geweest archiveren. Daarmee komt de @-gebruikersnaam van dat account vrij. Het platform kondigde eind 2019 een vergelijkbaar plan aan, maar stelde het destijds uit.

Ceo Elon Musk kondigt op zijn platform de purge aan en waarschuwt gebruikers dat dit gevolgen kan hebben voor het aantal volgers dat ze hebben. Musk geeft niet aan wanneer de archivering plaats moet vinden en wanneer precies een account als inactief wordt gezien. Twitter kondigde in november 2019 een vergelijkbaar plan aan, maar stelde het later uit om een functie te ontwikkelen om accounts van overleden personen te kunnen herdenken.

We’re purging accounts that have had no activity at all for several years, so you will probably see follower count drop