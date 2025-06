Musk: Twitter laat gebruikers binnenkort een betaalmuur instellen per artikel

Het wordt in mei mogelijk voor 'media-uitgevers' om een paywall in te stellen per individueel artikel. Dat schrijft Twitter-ceo Elon Musk. Dit moet een alternatief worden voor Subscriptions. Daarbij betalen gebruikers een maandelijks bedrag om alle tweets van een account te lezen.

Volgens Elon Musk betalen gebruikers per artikel een hogere prijs dan wanneer ze een maandelijks abonnement zouden nemen. Het is nog onduidelijk of de prijs per artikel vaststaat, of dat gebruikers zelf de prijzen voor hun eigen artikelen mogen kiezen, net als dat gebruikers zelf inspraak hebben in de prijs voor een Subscription-abonnement. Ook is niet geheel duidelijk voor welke gebruikers deze optie precies toegankelijk is. Musk noemt in zijn tweet specifiek 'media-uitgevers'. Of dat betekent dat andere gebruikers geen individuele tweets achter een betaalmuur mogen zetten, wordt niet genoemd. Het Subscription-abonnement vereist niet dat abonnementaanbieders deel zijn van een mediaorganisatie.

In 2021 kwam Twitter al met het Super Follows-abonnement, waarmee volgers een abonnement kunnen nemen op een specifiek account om onder meer exclusieve tweets te lezen. Een paar weken geleden werd dat abonnement vervangen door Subscriptions, hetgeen grotendeels hetzelfde is, maar volgens Twitter in de toekomst ook de mogelijkheid biedt om onder meer betaalde nieuwsbrieven aan te bieden.