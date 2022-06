Twitter introduceert betaald Super Follows-abonnement in VS voor iOS-gebruikers

Twitter heeft in de Verenigde Staten en Canada het Super Follows-abonnement geïntroduceerd. Met Super Follows kunnen volgers een abonnement nemen op een account en daarbij bijvoorbeeld exclusieve tweets lezen. Het abonnement werkt vooralsnog alleen op iOS.

Vooralsnog kan alleen een 'kleine groep gebruikers binnen de VS' een Super Follows-abonnement aanbieden. Er is sprake van een wachtlijst om het abonnement aan te kunnen bieden. Verder kunnen alleen iOS-gebruikers binnen de VS en Canada een abonnement nemen op accounts die dit aanbieden.

Het afnemen van een Super Follows-abonnement moet in de komende weken naar alle iOS-gebruikers wereldwijd komen. Wanneer alle gebruikers een Super Follows-abonnement aan kunnen bieden, is nog niet duidelijk. Vooralsnog is het abonnement alleen voor iOS. Android- en web-ondersteuning moeten 'binnenkort' volgen.

Twitter kondigde het abonnement in februari aan. Grote accounts met minstens tienduizend volgers kunnen het abonnement aanbieden en daarbij kiezen uit maandelijkse betalingen van drie, vijf of tien dollar per maand. Met Super Follows kunnen gebruikers exclusieve tweets lezen, previews krijgen van aanstaande content en zijn er bijvoorbeeld vraag-en-antwoord-sessies mogelijk. Abonnees krijgen ook een Super Follows-badge als ze reageren op een tweet van het geabonneerde account. Later moeten er meer functies komen, zoals exclusieve Spaces en nieuwsbrieven.