Microsoft stopt in oktober met ondersteuning van Windows Thin PC

Microsoft stopt in oktober met de officiële ondersteuning van Windows Thin PC. Thin PC was een alternatief voor virtual desktops waarvan de standaardondersteuning al langer niet meer beschikbaar was.

Microsoft schrijft over het stoppen in een kort bericht op zijn eigen forum. De ondersteuning van Windows Thin PC eindigt officieel op 12 oktober van dit jaar. Het gaat dan om de Extended Support. De standaardondersteuning voor Thin PC was al in 2016 stopgezet, maar sommige bedrijven gebruiken de dienst nog steeds en konden tegen betaling langere beveiligingsondersteuning krijgen. Microsoft raadt gebruikers aan over te stappen naar een alternatieve remotedesktopomgeving.

Windows Thin PC kwam in 2011 uit en is gebaseerd op Windows Embedded 7. De software is een uitgeklede versie van Windows 7 die bedoeld is om op oudere hardware te draaien die niet zomaar kan worden geüpgraded. In het besturingssysteem ontbraken verschillende onderdelen zoals het .NET-framework en Microsoft-apps zoals de Gallery-software. Gebruikers konden ook geen software toevoegen of verwijderen.