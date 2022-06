Xiaomi richt bedrijfsonderdeel op voor 'slimme elektrische voertuigen'

Xiaomi heeft Xiaomi EV opgericht, een bedrijfsonderdeel dat zich bezig gaat houden met het ontwikkelen van 'slimme elektrische voertuigen'. Het bedrijf investeert voor 1,3 miljard euro in het bedrijf en wil de komende tien jaar in totaal 8,5 miljard euro investeren in Xiaomi EV.

Xiaomi's ceo en medeoprichter Lei Jun zal ook aan het hoofd staan van Xiaomi EV. Het bedrijfsonderdeel kent nu 'ongeveer' driehonderd werknemers. Xiaomi zegt wel dat dit bedrijf snel uitbreidt en zoekt daarom meer personeel. Afgelopen maart kondigde Xiaomi aan elektrische voertuigen te willen maken en hier een afdeling voor te willen opzetten.

In het bericht van maart zei Xiaomi zelf elektrische voertuigen 'aan te willen bieden', al zegt het bedrijf dit niet bij de aankondiging van Xiaomi EV. Het is daarom niet duidelijk of Xiaomi EV zelf elektrische Xiaomi-voertuigen op de markt gaat brengen of dat de afdeling alleen onderdelen en techniek gaat leveren aan andere partijen. Volgens een eerder gerucht zou Xiaomi samen met de autofabrikant Great Wall een elektrische auto verkopen.

Xiaomi EV gaat in ieder geval aan elektrische auto's werken. Zo kent Xiaomi EV de Autonomous Department. Deze afdeling houdt zich bezig met het ontwikkelen van techniek voor zelfrijdende auto's. Daarnaast nam Xiaomi vorige week Deepmotion Tech over, een bedrijf dat zich richt op autonoom rijden. Het is niet bekend of Xiaomi EV ook aan andere elektrische voertuigen gaat werken.