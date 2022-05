Eerste Xiaomi-winkel in Nederland is geopend in Rotterdam

Xiaomi heeft zijn eerste fysieke winkel in Nederland geopend. De Mi Store staat in Rotterdam en is gevestigd op de Korte Lijnbaan 11. De winkel heeft een oppervlak van 510 vierkante meter. Klanten kunnen er Xiaomi-producten uitproberen en kopen.

Xiaomi stelt in zijn Mi Store zijn volledige line-up aan smartphones ten toon, waaronder de Redmi Note-serie, de nieuwe Mi 10T-modellen en de POCO X3 NFC. Ook liggen andere producten van de Chinese fabrikant in de winkel, zoals wearables, televisies, keukenapparatuur, elektrische steps en verzorgingsproducten.

Vorig jaar opende Xiaomi al een lokaal kantoor in Amsterdam en begin dit jaar vestigde de fabrikant een van zijn West-Europese hoofdkantoren in Den Haag. De nieuwe Mi Store in Rotterdam is vrijdag om 12:00 geopend. Het is de eerste Xiaomi-winkel in de Benelux.