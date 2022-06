Render toont Xiaomi Poco M3-smartphone met groot logo op de achterkant

Er zijn renders verschenen van de Poco M3 van Xiaomi. De smartphone heeft volgens de renders een camera-element dat over bijna de hele breedte van de achterkant doorloopt, met daarop een groot logo van Poco.

De telefoon heeft een scherm met druppelinkeping aan de voorkant, zo blijkt uit de render van 91Mobiles. Aan de achterkant zijn verder drie cameralenzen en een flitser te zien. Aan de zijkant lijkt een vingerafdrukscanner te zitten. Die zit bij veel meer telefoonmodellen van de afgelopen tijd aan de zijkant.

De site meldt ook wat vermoedelijke specs; het zou gaan om een 6,53"-lcd met 1080p-resolutie. De soc zou een Qualcomm Snapdragon 662 zijn, een soc voor goedkopere midrangemodellen, gekoppeld met 4GB aan werkgeheugen. De telefoon zou een 6000mAh-accu hebben die op te laden is met 18W.

Xiaomi wil de Poco M3 komende dinsdag presenteren in Europa. Nadat Xiaomi in 2018 een model in de Poco-lijn uitbracht, volgden er nul modellen in 2019. Dit jaar kwamen echter eerder al de Poco F2 Pro en Poco X3 NFC uit.