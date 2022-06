Xiaomi maakt geen inbreuk op 4G-patent en hoeft smartphones niet te vernietigen

Xiaomi heeft een rechtszaak over inbreuk op een LTE-patent van Sisvel gewonnen. De rechtbank van Den Haag achtte niet bewezen dat Xiaomi inbreuk pleegde, waardoor het bedrijf zijn smartphones in Nederland niet hoeft terug te roepen en te vernietigen.

Xiaomi maakt direct noch indirect inbreuk op het LTE-patent van Sisvel, concludeert de rechtbank van Den Haag. Sisvel kan nog in beroep gaan. De zaak gaat over een het Europese patent EP 272 van Nokia. Het heeft betrekking op een 'methode en systeem om mobiele apparaten op een draadloos communicatienetwerk aan te sluiten'. Xiaomi is niet ingegaan op een aanbod van Sisvel om licentievoorwaarden vast te stellen voor zijn Mobile Communications Program. Onder deze noemer biedt Sisvel bedrijven aan licenties te nemen op zijn patentportfolio omtrent mobiele technologie.

Sisvel betoogde dat Xiaomi met zijn smartphones inbreuk op patent EP 272 maakte en eiste dat het bedrijf onder andere een terugroepactie zou organiseren om inbreukmakende producten te vernietigen. Xiaomi verweerde zich met te stellen dat er verschillen zijn tussen de netwerkarchitectuur van het patent en die van de LTE-standaard. Onder andere zou een smartphone bij een aansluitverzoek via LTE een signaal verzenden naar een Serving Gateway, waar het patent het heeft over een signaal van een ondersteuningsknooppunt naar het toegangsondersteuningsknooppunt, of GGSN.

De rechter ging in dat verweer mee. "De procedure die wordt ‘getriggerd’ door het verzoek van de mobiele telefoon om een communicatiekanaalprocedure op te zetten, verloopt in het netwerk van het patent immers op een duidelijk andere wijze dan in het netwerk van de LTE-standaard", aldus het vonnis. Eerder dit jaar won Xiaomi al een patentzaak tegen Sisvel, toen ging het om een claim van Sisvel over inbreuk op een patent met betrekking tot egprs- en edge-functionaliteit van telefoons.