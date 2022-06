De Nederlandsche Bank registreert drie officiële aanbieders van cryptovaluta

De Nederlandsche Bank heeft drie nieuwe crypto-exchanges geaccepteerd als officiële handelsplatformen. BLOX, AnyCoin en LiteBit voldoen volgens de centrale bank aan alle regels om in een erkend register te mogen staan.

De bank heeft de bedrijven geregistreerd in een officieel register waaraan cryptobedrijven verplicht moeten voldoen voor ze in Nederland mogen handelen. Dat is een maatregel die eerder dit jaar werd ingevoerd, nadat het ministerie van Justitie daar in 2018 al voor pleitte. Het gaat om een aanpassing van de Wet op het financieel toezicht. Bedrijven die in het register willen worden opgenomen moeten transparant zijn en kunnen aantonen dat ze maatregelen nemen tegen frauderen en witwassen.

In de praktijk verandert er bij de bedrijven weinig, zeggen zowel LiteBit als AnyCoin in persberichten. Het derde bedrijf dat is toegevoegd is BLOX. De bedrijven bieden alledrie cryptomunten aan via eigen exchanges. Alledrie de bedrijven spreken van mijlpalen en grote stappen, en vinden het een belangrijke stap richting het volwassen worden en de acceptatie van cryptovaluta.

Overigens zijn LiteBit, AnyCoin en BLOX niet de eerste bedrijven die in het register worden opgenomen. Begin oktober werd ook Amdax al op de lijst gezet. Dat bedrijf helpt klanten echter alleen als ze een portfolio hebben dat minimaal 2,5 bitcoin waard is. De bedrijven die nu zijn toegevoegd kunnen in principe iedereen als klant aannemen.

De Nederlandsche Bank kreeg sinds begin dit jaar 48 aanmeldingen van cryptobedrijven die in het register wilden worden opgenomen. Er staan er dus nog 44 op de wachtlijst. DNB moet die toestemming voor 21 november geven. Bedrijven die niet in het register staan mogen dan niet handelen op de Nederlandse markt.