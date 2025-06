Het Nederlandse cryptovalutaplatform LiteBit stopt ermee. Dat zegt het bedrijf. Toenemende kosten om te voldoen aan regels en toenemende concurrentie zijn volgens LiteBit redenen om de activiteiten te staken.

Naast stijgende kosten voor het voldoen aan regels en groeiende concurrentie noemt LiteBit de vermoedelijk lagere vergoedingen en het ontbreken van een wereldwijd gelijk speelveld als redenen om de activiteiten in de komende maanden stop te zetten.

Het stoppen zal enkele maanden in beslag nemen. Het bedrijf werkt samen met concurrent Bitvavo om klanten over te zetten. Die samenwerking moet nog goedkeuring krijgen van toezichthouders. Dat moet in de komende weken gebeuren. LiteBit garandeert alle tegoeden van klanten, zegt het bedrijf, dat ongeveer tien jaar heeft bestaan.