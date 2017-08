Cryptocurrency-handelaar LiteBit meldt inbraak op servers

Er is ingebroken op de servers van LiteBit, een online handelsplaats voor het kopen en verkopen van cryptocurrency zoals bitcoin. Volgens het bedrijf is er geen toegang verkregen tot de digitale portemonnees, maar liggen er mogelijk wel persoonsgegevens op straat.

Volgens een statement van LiteBit vond de inbraak plaats op 5 augustus, en is inmiddels bekend hoe de inbrekers binnen zijn gekomen. In het statement wordt echter geen nadere toelichting gegeven. Wel is duidelijk dat de inbrekers zichzelf toegang hebben verschaft tot de servers met persoonlijke gegevens van klanten, waardoor er mogelijk zaken zoals e-mailadressen, versleutelde wachtwoorden, iban, telefoonnummers, adressen en portfoliogegevens buitgemaakt zijn.

LiteBit weet echter niet zeker of er daadwerkelijk gegevens zijn gestolen, en daardoor is ook niet bekend hoeveel klanten er mogelijk getroffen zijn. Wel stelt het bedrijf dat de hackers geen toegang hebben gehad tot de servers waarop de wallets zijn opgeslagen, ofwel de digitale portemonnees met cryptocurrency. LiteBit raadt aan om tweetrapsverificatie in te stellen en het wachtwoord te veranderen.

Met LiteBit is het mogelijk om digitale valuta, zoals bitcoin en ethereum te kopen en verkopen. In totaal worden er rond de 50 verschillende cryptocurrency aangeboden via de website.