Zaanse fabriek begint volgend jaar massaproductie van zonnepanelen

Het Nederlandse bedrijf Energyra is van plan om in Zaanstad grootschalig zonnepanelen te gaan produceren. Vanaf volgend jaar maart wordt er begonnen met de productie, waarna de productiecapaciteit moet oplopen naar ongeveer 350.000 stuks per jaar.

De gehele productie van volgend jaar is echter nu al opgekocht door verscheidene partijen, zo melden oprichters van Energyra Daniël Kuijk en Bert Schouws in een gesprek met Trouw. Wie overigens de geïnteresseerden zijn is niet bekendgemaakt, maar het gaat om partijen uit heel Europa. Het bedrijf zet in op het 'kwalitatief hoogwaardige' segment, met een bijbehorend prijskaartje. Details over de te produceren panelen werden er echter niet bekendgemaakt.

Met de nieuwe fabriek in Zaanstad krijgt Nederland er een grote productiefaciliteit voor zonnepanelen bij; Energyra mikt op een productie van rond de 350.000 panelen per jaar. Overigens moet de fabriek nog wel worden gebouwd; dit najaar wordt er met de bouw begonnen, en dan verwacht het bedrijf in maart al te kunnen beginnen met het produceren van de eerste zonnepanelen, met behulp van 50 tot 60 werknemers.

Energyra is een Nederlands bedrijf, maar wordt voornamelijk gefinancierd door buitenlandse bedrijven. De oprichters hadden het naar eigen zeggen graag binnen de landsgrenzen gehouden, maar dit bleek niet mogelijk te zijn. Er was ongeveer 20 miljoen euro nodig om het bedrijf van de grond te krijgen. Overigens steekt de provincie Noord-Holland ongeveer 3 miljoen euro in Energyra.