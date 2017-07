Zonnepark Delfzijl gaat Googles datacentrum tien jaar lang van stroom voorzien

Sunport Delfzijl gaat voor een periode van tien jaar energie leveren aan het Google-datacentrum in Eemshaven. Dat zijn Google, Sunport en Eneco overeengekomen. De locatie is met 123.000 zonnepanelen het grootste zonnepark van Nederland.

Google neemt alle stroom van het zonnepark in Delfzijl af. De 123.000 zonnepanelen op 30 hectare grond leveren ongeveer 27 gigawattuur. Bij de ingebruikname van Sunport, begin dit jaar, maakte energiebedrijf Eneco bekend alle stroom af te nemen. Bij de nieuwe overeenkomst is Google de exclusieve afnemer voor tien jaar.

Google neemt al energie van windparken af. Zo gebruikt het al stroom van het WindPark Delfzijl voor zijn datacentrum in Eemshaven; daarnaast zijn er overeenkomsten met de windparken Krammer en Bouwdokken. Het zonnepark is gebouwd door het Duitse energiebedrijf Wirsol; het ligt net als Googles Nederlandse datacentrum in het Delfzijlse havengebied.

Google claimt 's werelds grootste zakelijke inkoper van duurzame energie te zijn, met een overeengekomen levering van 2,7GW.