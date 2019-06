Zonnepark met vermogen van 100MW gaat in gebruik in Belgisch Limburg

In het Belgische Lommel, in het noorden van Limburg, is een zonnepark met 303.000 zonnepanelen geopend. Het Kristal Solar Park kan in totaal 100 megawattpiek aan elektriciteit genereren.

Met zijn vermogen van 100MWp en oppervlak van 100 hectare is het Kristal Solar Park volgens de bouwers het grootste zonnepark van de Benelux. De meer dan driehonderdduizend fotovoltaïsche panelen kunnen jaarlijks 85.000MWh genereren wat volgens de VRT vergelijkbaar is met het verbruik van bijna 25.000 gezinnen.

Het park wordt in eerste instantie echter volledig ingezet voor het bedrijf Nyrstar. Dit van oorsprong Belgische bedrijf is gespecialiseerd in de handel in zink en lood en wil alle stroom van het park inzetten voor zijn zinkproductie. In de toekomst moeten ook andere bedrijven op het Kristalpark-industrieterrein stroom van het zonnepark afnemen.

De locatie in Lommel kan zich waarschijnlijk niet lang de grootste noemen. In het Groningse Vlagtwedde is een zonnepark met 320.000 zonnepanelen op 117 hectare met een gezamenlijk vermogen van 103 megawattpiek in aanbouw. Dit park moet na wat vertraging ook in de loop van het jaar geopend worden.