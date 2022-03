Vlamingen kunnen maand lang geen groenestroomcertificaten opvragen

Vlaamse eigenaars van zonnepanelen kunnen een maand lang geen groenestroomcertificaten aanvragen. Dat komt volgens netbeheerder Fluvius omdat het nieuwe onderliggende IT-systeem nog enkele tests moet doorstaan. Vanaf 19 april kan men opnieuw certificaten aanvragen.

"We nemen de nodige tijd om het nieuwe IT-systeem uitgebreid te testen", vertelt Fluvius-woordvoerder Björn Verdoodt aan HLN. "We willen geen risico nemen want het is belangrijk dat niemand geld verliest." Volgens Verdoodt moeten ook de historische databanken van Eandis en Infrax, twee nutsbedrijven die in 2018 fuseerde tot Fluvius en instonden voor de registratie van de voorbije aanvragen van groenestroomcertificaten, opgenomen worden in het nieuwe IT-systeem.

Belgische eigenaars van zonnepanelen kunnen voor elke 1.000 kWh elektriciteit die ze met zonnepanelen hebben opgewekt groenestroomcertificaten aanvragen, waarmee ze een bedrag ontvangen. Afhankelijk van het jaartal waarin de zonne-installatie in gebruik werd genomen, wordt dat bedrag anders berekend. Eigenaars van zonne-installaties die gekeurd werden na 14 juni 2015 kunnen in Vlaanderen geen aanspraak meer maken op groenestroomcertificaten.

