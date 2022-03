Gerucht: GSC Game World verhuist naar Praag om Stalker 2 af te maken

De Oekraïnse gamestudio GSC Game World is mogelijk van plan om naar Praag te verhuizen. Het zou naar de Tsjechische hoofdstad willen verhuizen om zijn nieuwste game Stalker 2 af te maken en zijn personeel in veiligheid te brengen.

De ontwikkelaar is momenteel gevestigd in Kyiv. Door de oorlog in Oekraïne moest GSC de ontwikkeling van Stalker 2 tijdelijk stopzetten. Begin maart zei de gamestudio dat het eerst zijn personeel in veiligheid wil brengen, voordat het de ontwikkeling van Stalker 2 voortzet.

Nu wil GSC zijn werk voortzetten in Praag, volgens de Tsjechische gamenieuwswebsite Vortex. De site heeft de voorzitter van een vereniging van Tsjechische spelontwikkelaars gesproken, die de Oekraïense gamestudio helpt met de verhuizing. Een deel van het GSC-team zou al onderweg zijn naar Tsjechië. GSC heeft de verhuizing zelf nog niet bevestigd.