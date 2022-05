Studio achter Euro Truck Simulator 2 brengt Rusland-dlc voorlopig niet uit

Ontwikkelaar SCS Software brengt de Heart of Russia-uitbreiding voor Euro Truck Simulator 2 voorlopig niet uit. Dat doet de studio vanwege de Russische invasie van Oekraïne. De ontwikkelaar sluit niet uit dat de dlc na de oorlog alsnog uitkomt.

SCS Software schrijft dat het bedrijf de release van de uitbreiding uitstelt 'zodat het op geen enkele manier wordt opgevat als steun aan of tolerantie voor de agressie' in Oekraïne. Volgens de studio was de uitbreiding ten tijde van de Russische inval in Oekraïne bijna klaar voor release, maar is nu toch besloten de dlc voorlopig niet uit te brengen.

De Tsjechische ontwikkelaar sluit niet uit dat de uitbreiding op een later moment alsnog uitkomt. "Wanneer de tijd gekomen is voor de wederopbouw en het herstel van Oekraïne, zullen we trachten een manier te vinden waarop onze Heart of Russia-dlc een rol kan spelen in dat herstelproces." Het bedrijf bracht eerder al een cosmetisch Ukraine Paint Jobs Pack-dlc-pakket uit, waarvan alle opbrengsten naar het Oekraïense goede doel People in Need gingen.

Euro Truck Simulator 2 verscheen in 2012 en heeft sindsdien een trouwe groep spelers vergaard. Het spel heeft dagelijks steevast 30.000 gelijktijdige spelers op Steam, blijkt uit informatie van SteamDB. De ontwikkelaar brengt al jaren uitbreidingen voor het trucksimulatiespel uit die nieuwe delen van Europa toevoegen. Onlangs nog bracht SCS een Iberia-dlc uit waarin Spanje en Portugal werden toegevoegd. Daarvoor ontvingen onder meer Frankrijk, Italië, andere delen van Oost-Europa en Scandinavië al uitbreidingspakketten.

De volgende dlc-release zou Heart of Russia zijn. De studio kondigde die uitbreiding in maart 2021 aan. De uitbreiding zou gezien de omvang van Rusland niet het hele land bevatten, maar SCS hoopte 'het bovenste deel van de Wolga-rivier' te bereiken. Gebruikers zouden in hun vrachtwagens onder meer tot steden als Moskou en verder kunnen rijden. Een klein deel van Rusland is momenteel al beschikbaar in het spel, als onderdeel van de Beyond the Baltic Sea-uitbreiding uit 2018.