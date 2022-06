Sony staakt PlayStation-verkopen in Rusland

Sony schaart zich in de lange rij met bedrijven die activiteiten in Rusland voorlopig stopzetten en staakt de verkoop van PlayStation-consoles en -software in het land. Russen kunnen daardoor geen aankopen in de PlayStation Store meer doen.

Sony Interactive Entertainment meldt de leveringen van alle hardware en software naar Rusland stopgezet te hebben. Het bedrijf zegt dat een gevolg is dat ook de release van Gran Turismo 7 in het land niet doorgaat. Sony roept op tot vrede in Oekraïne en doneert 2 miljoen dollar aan de vluchtelingenorganisaties Unhcr en Save the Children.

Een lange rij van techbedrijven ging Sony voor in het stoppen van de activiteiten in Rusland vanwege de inval in Oekraïne. Onder andere Microsoft, Samsung, Google, Ubisoft, Apple en Amazon besloten verkopen in en leveringen naar het land te staken. Daarnaast zijn de chipleveringen naar Rusland stopgezet, onder andere door Intel en AMD.