Russen kunnen geen abonnementen en in-app aankopen betalen in Google Play Store

Google maakt het onmogelijk voor Russische gebruikers om te betalen in de Play Store. Daardoor stoppen abonnementen en kunnen Russen geen nieuwe apps en games meer kopen of in-app betalingen doen. Gratis apps en games blijven beschikbaar.

De maatregel wordt ergens in de komende dagen van kracht, zegt Google. Als dat gebeurt, is het niet langer mogelijk om transacties te doen via Googles betaalsysteem in Rusland. Dat betekent dat in-app games niet meer werken, abonnementen die lopen via de Play Store, niet meer betaald kunnen worden en gebruikers geen nieuwe apps, games en abonnementen kunnen aanschaffen.

De stap is nodig vanwege 'een onderbreking in het betaalsysteem'. Vermoedelijk doelt Google daarmee op het uitsluiten van Russische banken van het Swift-betaalsysteem voor banken. Die uitsluiting gebeurt zaterdag. Het is een van de sancties waarmee westerse landen proberen Rusland te straffen voor de inval in Oekraïne.

De Play Store blijft online in Rusland en gratis apps en games blijven te installeren, zegt Google. Het stoppen van betalingen in de Russische Play Store is een van de stappen die Google zet in reactie op de Russische inval in Oekraïne, bleek vorige week uit een overzicht van Tweakers.