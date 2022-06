Rusland wil softwarepiraterij legaliseren als antwoord op Westerse sancties

De Russische Federatie overweegt het legaliseren van softwarepiraterij om het gebrek aan Westerse producten tegen te gaan. Als de wet wordt doorgevoerd zijn burgers niet meer 'strafrechtelijk en administratief aansprakelijk voor het gebruik van illegale software'.

De potentiële nieuwe wet is een tijdelijke oplossing voor de sancties die veel Westerse landen hebben opgelegd aan Rusland na de aanval op Oekraïne. Volgens de Russische krant Kommersant, die kennisnam van de mogelijke wet dankzij een anonieme bron, moeten lokale bedrijven op deze manier enigszins geholpen worden. De wet is alleen van toepassing op software die vanwege de internationale weerstand tegen Poetins beleid niet meer beschikbaar is. Ook moet de auteursrechthebbende zich in een land bevinden dat sancties tegen Rusland heeft ingesteld.

Een expert zegt tegen Kommersant dat het legaliseren van softwarepiraterij daarentegen slechts een zeer beperkt positief effect zou kunnen hebben. "Vandaag de dag worden de meest belangrijke softwareproducten aangeboden in de vorm van abonnementen, al dan niet via de cloud." Aangezien Russen de toegang tot servers van dergelijke diensten is ontzegd zou het in veel gevallen onmogelijk blijven om dit met eventuele piraterij te omzeilen.

Sinds de Russische aanval op Oekraïne trokken veel grote spelers uit de techindustrie zich terug uit het eerstgenoemde land. Onder meer Microsoft kondigde aan de verdere verkoop van diensten en producten stop te zetten. Ook bedrijven als Meta, Google, IBM, Intel, AMD, Amazon, Apple en andere techgiganten hebben uiteenlopende kleine en omvangrijke sancties doorgevoerd.

Alleen al het aantal bedrijven dat afhankelijk is van services als Windows, Word en Excel is vermoedelijk immens. Vooralsnog blijven veel alternatieven van Google daarentegen wel gewoon beschikbaar in het land, zo schreef Tweakers recentelijk. Het is daarom niet duidelijk hoeveel bedrijven echt baat zouden hebben bij de legalisering van softwarepiraterij.