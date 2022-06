BBC zendt nieuws in Oekraïne en Rusland uit via kortegolfradiofrequenties

De Britse openbare omroep zendt opnieuw nieuwsbulletins uit via kortegolfradiofrequenties. Die frequenties kunnen worden opgepikt in Oekraïne en delen van Rusland. De BBC wil daarmee plaatselijke bewoners toegang verlenen tot journalistieke berichtgeving over de oorlog in de regio.

In een persbericht schrijft de BBC dat het zijn World Service-nieuwsuitzendingen twee keer per dag in de ether zal brengen. De eerste uitzending begint om 14.00 uur lokale tijd van de Oekraïense hoofdstad Kyiv en is te beluisteren op de 15735kHz-radiofrequentie. Deze duurt tot 16.00 uur lokale tijd. De tweede uitzending start om 20.00 uur lokale tijd, duurt tot 22.00 uur en is te beluisteren op de 5875kHz-radiofrequentie.

De Britse openbare omroep zette zijn World Service-nieuwszendingen via kortegolfradiofrequenties stop op 18 februari 2008, maar zet de technologie dus nu opnieuw in om Russische en Oekraïense bewoners van nieuws te voorzien over de oorlog in Oekraïne. Volgens Tim Davie, directeur-generaal bij de BBC, is er een sterke behoefte aan onafhankelijke nieuwsberichtgeving afkomstig uit de regio. Dat ziet de openbare omroep ook in het aantal Russische en Oekraïense bezoekers van de website.

De Russische versie van de Britse nieuwswebsite had volgens de BBC in de week van 21 tot en met 27 februari ongeveer 10,7 miljoen bezoekers. Dat is volgens de BBC drie keer meer dan in dezelfde periode vorig jaar toen het weekgemiddelde op 3,1 miljoen bezoekers lag. De Engelstalige versie van bbc.com werd van 21 tot en met 27 februari 423.000 keer bezocht door Russische internetgebruikers en dat is volgens de omroep 252% meer dan het weekgemiddelde van een jaar eerder.

De Oekraïense versie van de BBC-website werd in de periode van 21 tot en met 27 februari 3,9 miljoen keer bezocht, tegenover 1,7 miljoen bezoekers in dezelfde periode vorig jaar. Er vonden ook 154% meer Oekraïners de weg naar de Engelstalige versie van de website. De cijfers omvatten enkel bezoekers van de website. Nieuwsberichten die geconsumeerd werden via sociale media, zijn volgens de BBC niet opgenomen in de resultaten.