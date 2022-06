Opbrengst van Itch.io-bundel met 572 games gaat naar Oekraïne

Gamewebsite Itch.io bevat een Bundle for Ukraine-bundel, met daarin bijna 1000 games, boeken en digitale bordspellen. Gebruikers kunnen de bundel aanschaffen voor 10 dollar of meer. Alle opbrengsten daarvan worden geschonken aan humanitaire organisaties die hulp bieden aan slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.

Itch.io schrijft op zijn website dat de opbrengsten worden geschonken aan twee organisaties. De helft gaat naar het International Medical Corps, dat medische hulp biedt aan slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. De andere helft gaat naar Voices of Children. Dat is een Oekraïense organisatie die kinderen onder meer helpt om om te gaan met de verschrikkingen van de oorlog.

De bundel begon als initiatief van ontwikkelaar Necrosoft Games, de studio achter onder meer Gunhouse. Inmiddels hebben ruim 700 verschillende andere partijen zich bij de actie gevoegd. De bundel bevat onder meer verschillende indiegames, waaronder populaire titels als Superhot, Baba Is You, Towerfall Ascension, Inmost en Celeste. Er zitten ook ebooks, tabletop-rpg's en soundtracks in de collectie.

In totaal bevat de bundel bijna duizend items. Daaronder zijn 572 games, waarvan er 515 op Windows werken. 286 games werken op macOS, 228 titels draaien op Linux en verder bevat de bundel 26 Android-games en 19 browsergames.

De Bundle for Ukraine is beschikbaar voor tien dollar, maar gebruikers kunnen er voor kiezen om meer te schenken. De bundel staat live tot vrijdag 18 maart 8.00 uur Nederlandse tijd. Op het moment van schrijven heeft de bundel bijna zijn beoogde doel van 1 miljoen dollar behaald.