Chipmakers verwachten niet dat oorlog in Oekraïne tot extra tekorten zal leiden

Chipmachinemaker ASML en chipmakers als Intel en GlobalFoundries zeggen dat de oorlog in Oekraïne waarschijnlijk niet zal betekenen dat de chiptekorten verder toenemen. Oekraïne is een belangrijke leverancier van neon, maar de bedrijven zeggen ook andere bronnen te hebben.

De Semiconductor Industry Association zegt dat de halfgeleiderindustrie 'diverse leveranciers' heeft van cruciale materialen en gassen, en dat de oorlog in Oekraïne daardoor niet 'meteen' betekent dat er leveringsproblemen zullen ontstaan.

De branchevereniging gaat daarnaast in op de sancties die door de VS en Europa zijn aangekondigd tegen Rusland, die het bijvoorbeeld moeilijker moeten maken voor Russen om techproducten te kopen. De impact van deze sancties kan significant zijn, 'maar Rusland is geen grote afnemer van halfgeleiders'. Minder dan 0,1 procent van alle wereldwijd gekochte chips zou naar Rusland gaan, blijkt uit cijfers van de World Semiconductor Trade Statistics. Op basis van data van IDC zegt de vereniging daarnaast dat de Russische IT-markt in 2021 goed was voor 50,3 miljard dollar van de 4,47 biljoen dollar die de markt wereldwijd waard is.

Intel en GlobalFoundries, fabrikant van onder meer AMD-chips, doen volgens Bloomberg vergelijkbare uitspraken. Intel zegt bijvoorbeeld geen impact op de leveringsketen te anticiperen en een diverse, wereldwijde leveringsketen te hebben. Daardoor zouden 'potentiële, lokale verstoringen' weinig impact hebben. GlobalFoundries verwacht 'niet meteen' een risico te lopen en wijst eveneens op de wereldwijde leveringsketen van het bedrijf.

Voordat Rusland Oekraïne donderdagochtend binnenviel, zei ASML 'alternatieve bronnen' te bekijken voor 'de beperkte hoeveelheid' neon die het bedrijf gebruikt. Neon wordt door chipbedrijven gebruikt in de productie van chips en chipmachines bij de gas-phase lasers. Oekraïne is wereldwijd de grootste neonleverancier. ASML zei woensdag minder dan 20 procent van zijn neon uit Oekraïne en Rusland te halen.