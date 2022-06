'Game Pass-tegenhanger voor de PlayStation gaat tussen 10 en 16 dollar kosten'

De Xbox Game Pass-tegenhanger van Sony voor PlayStation krijgt waarschijnlijk een prijs van 10, 13 of 16 dollar, afhankelijk van wat erbij zit. Dat schrijft de website Venturebeat. Sony start volgens Venturebeat over een aantal weken met testen van de nieuwe abonnementsdienst.

Volgens Gamesbeat, dat onderdeel is van Venturebeat, komt PlayStation met drie abonnementen: PS+ Essential, PS+ Extra en PS+ Premium. Deze abonnementen worden in de VS respectievelijk 10, 13 en 16 dollar. Wat de prijs in euro's wordt, is nog niet bekend. PS+ Essential is wat nu PS Plus is, waarbij de gebruiker maandelijks een paar games krijgt. PS+ Extra voegt een gamecatalogus toe, vergelijkbaar met Xbox Game Pass en PS Now. PS+ Premium voegt daar de streamingfunctie van PS Now, toegang tot klassieke PlayStation 1-, 2-, 3- en PSP-games en 'gametrials' aan toe.

Gametrials geven gebruikers de mogelijkheid om volledige versies van nieuwe games te downloaden en spelen, voordat ze beschikbaar komen voor andere spelers. Dat is zoals EA Play dat nu bijvoorbeeld ook doet voor sommige games. Gamesbeat zegt niet hoe het aan deze informatie komt, maar zegt wel dat de prijzen en namen van de verschillende abonnementsvormen nog kunnen veranderen.

In december werd bekend dat Sony werkt aan een tegenhanger van Xbox Game Pass, waarbij het het huidige PlayStation Plus en PlayStation Now zou samenvoegen. Dat vertelde een anonieme bron toen aan Bloomberg. De nieuwe abonnementsdienst heeft intern de codenaam 'Spartacus'. Ook de verschillende tiers waren al bekend. Nieuw is hoeveel deze verschillende abonnementen gaan kosten.

Volgens Gamesbeat gaat Sony de nieuwe abonnementsdienst de komende weken uittesten en is het mogelijk dat het bedrijf de nieuwe dienst in maart zal aankondigen. Wanneer de dienst voor PlayStation-gamers beschikbaar komt, is nog niet bekend.