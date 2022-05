Fall Guys heeft crossplay-ondersteuning voor pc en PlayStation

Ontwikkelaar Mediatonic heeft tijdens het huidige zesde seizoen van zijn game Fall Guys ondersteuning voor crossplay toegevoegd. Dat betekent dat spelers op de pc samen kunnen spelen met vrienden die de game op de PlayStation 4 of 5 spelen.

Mediatonic zegt dat deze ondersteuning te danken is aan de technologie van Epic Online Services. De ontwikkelaar van Fall Guys werd vorig jaar overgenomen door Epic Games. Het was al mogelijk om met anderen een lobby te vormen in Custom Shows, maar dat is nu uitgebreid naar meer spelvormen, waaronder Squads, Duos en Main Show.

Voor crossplay moeten spelers hun exemplaar van Fall Guys hebben gekoppeld aan een Epic Account. Spelers die dat nog niet hebben gedaan, worden daaraan herinnerd tijdens het opstarten van de game. Zodra de koppeling is gemaakt, komt een functionaliteit beschikbaar om anderen uit te nodigen. Spelers die al waren toegevoegd als vrienden op de PlayStation of Steam verschijnen automatisch in de vriendenlijst van Epic.

Fall Guys kwam in augustus 2020 uit voor de PlayStation 4 en Windows. In de partygame moeten spelers met maximaal zestig andere spelers levels zien te voltooien. Op elk parcours krijgen spelers te maken met vreemde hindernissen en moeten ze strijden tegen tegenstanders en natuurwetten. In sommige levels moeten ze samenwerken. Er vallen steeds spelers af, tot er een winnaar is. Tweakers schreef eerder een review van Fall Guys.

De battleroyalegame had vorig jaar ook al beschikbaar moeten komen voor de Nintendo Switch, Xbox One en Xbox Series X/S, maar eind vorig jaar meldde Mediatonic dat dat niet ging lukken. De studio zegt nu dat de ontwikkeling wordt voltooid en een release aanstaande is, maar dat het nog niet gereed is voor de huidige update. Mediatonic noemt nog geen concrete releasedatum voor die platforms.