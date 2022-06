Fall Guys verschijnt deze zomer op Xbox Series- en Xbox One-consoles

Fall Guys: Ultimate Knockout komt deze zomer naar de Xbox Series-consoles en de Xbox One. Gisteren maakte Nintendo bekend dat het spel naar de Nintendo Switch zou komen. Wanneer in de zomer het spel voor de Nintendo- en Xbox-consoles verschijnt, is niet duidelijk.

In de aankondiging geeft Xbox geen prijs voor de Xbox-versie van Fall Guys. Het spel verscheen in augustus voor de PlayStation 4 en op Windows, op die platforms kost het spel twintig euro. Vooralsnog werkt het spel niet crossplatform.

Fall Guys is een platformgame waarbij maximaal zestig spelers samen levels moeten spelen. Het spel heeft veel weg van het Japanse tv-programma Takeshi's Castle. Na ieder level valt er een bepaald aantal spelers af, tot er een winnaar is. In sommige levels worden spelers verdeeld over teams en moeten ze samenwerken. Tweakers schreef afgelopen september een review van Fall Guys.