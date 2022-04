Het credo ‘easy to learn, hard to master’ gebruiken ontwikkelaars maar al te graag als er over hun games wordt gesproken. Het is immers een teken van een goede game: zo laagdrempelig dat veel mensen mee kunnen spelen, maar ook met voldoende diepte zodat je je lang kunt blijven verbeteren en het vaardigheidsniveau van gamers uiteindelijk de doorslag geeft in wie er succesvol is. Er zijn dan ook veel games die voldoen aan de omschrijving, maar zelden was de instapdrempel zo laag als bij de game die de afgelopen weken niet van social media was weg te slaan. Fall Guys: Ultimate Knockout, te koop op Steam en in de PlayStation Store, was afgelopen maand gratis te downloaden voor PS Plus-leden. Dat heeft de populariteit van de game een flinke boost gegeven, maar ondertussen werd de game ook veelvuldig verkocht op Steam.

Simpel spel

Fall Guys: Ultimate Knockout is een ontzettend simpel spel. Jij bent een boonvormig personage dat samen met maximaal 59 andere boontjes in een spelshow is beland. Je werkt een aantal proeven af, waarbij steeds een deel van de spelers afvalt. Uiteindelijk kom je in een finale terecht waarbij één speler het felbegeerde kroontje wint. De spellen zijn kort en simpel en hebben als overeenkomst dat je veelvuldig op je plaat gaat. Inderdaad, de olijke poppetjes tuimelen wat af. Vaak heeft dat geen ander gevolg dan dat je vertraagd wordt en dus langzamer je doel bereikt. Het kan echter ook meteen einde oefening betekenen, afhankelijk van het spel. Om het allemaal nog wat koddiger te maken, kunnen de niet al te stabiel op hun benen staande boontjes ook nog springen en naar voren duiken. Spring je terwijl je een andere speler of een object raakt, dan tuimel je al snel over de grond. Fall Guys doet zijn naam wat dat betreft eer aan: dit is absoluut een game die draait om vallen en opstaan.

Dat geldt in letterlijke, maar zeker ook in figuurlijk zin. Hoewel het niet moeilijk is om mee te doen aan de spelletjes, is het lastig genoeg om de latere rondes te halen. De game blijkt in de praktijk een stuk lastiger dan hij in al zijn simpelheid oogt. Wie net begint te spelen, heeft wellicht het idee dat veel op toeval berust. Dat is in sommige spelen zo, maar bij het overgrote merendeel geeft vaardigheid toch echt de doorslag. Leren welke sprongen je wel en niet kunt maken, wat de snelste routes zijn over de stormbanen en wat de handigste tactieken zijn, kost tijd, maar maakt je een beter boontje. Na verloop van tijd zul je nauwelijks meer worden uitgeschakeld in de eerste twee rondes. Daarna wordt het spannender. De eerste twee schiftingen brengen het totaal aantal spelers terug van rond de zestig spelers naar respectievelijk veertig en dertig. In het derde en vierde spel wordt dus een hogere eis gesteld om verder te mogen.

Afhankelijk van je team

Wat je precies moet doen, hangt uiteraard van het spel af. Het meest eenvoudig zijn de stormbanen: bereik zo snel mogelijk de finish. Rechtsboven in beeld staat hoeveel spelers er door mogen naar de volgende ronde en hoeveel er al binnen zijn. Zeker als je een beetje in de middenmoot terechtkomt, kan dat leiden tot spannende momenten omdat je het net wel of net niet gaat halen. De stormbanen zijn er in verschillende vormen met verschillende obstakels. Naast de stormbanen zijn er nog tal van andere spellen, die soms ook aankomen op teamwork. Op dat moment worden de overgebleven spelers onderverdeeld in teams. Het is in die spellen zaak om te zorgen dat jouw team in elk geval niet als laatste eindigt, want alle spelers uit het verliezende team worden geëlimineerd. De teamspellen zijn leuk voor de afwisseling, maar ook een beetje raar. Fall Guys is een game waarin je zelf eerste moet worden, maar door je afhankelijk te maken van je teamgenoten neemt hij ook een deel van de controle bij je weg. Het kan dus zomaar gebeuren dat je wordt uitgeschakeld doordat je teammaatjes falen.

Het mooie van Fall Guys is wel dat dat totaal niet erg is. De potjes gaan snel voorbij en binnen de kortste keren sta je weer met (bijna) zestig boontjes aan de start voor een nieuw spel. Terwijl je dat doet, vergaar je ervaringspunten waarmee je nieuwe cosmetische items vrij speelt voor je boontje. Je kunt ook items kopen met punten die je in het spel hebt verdiend, of je kunt er echt geld tegenaan smijten. Er zijn geen items te koop die van jouw boontje een beter of sneller boontje maken, maar laten we eerlijk zijn: als je de kans hebt je boontje een hotdogpak aan te meten, laat je dat niet na. Naar onze smaak viel er genoeg gratis te krijgen, dus er lijkt geen grote noodzaak om al te veel te investeren in Fall Guys. Het is echter bekend dat het verkopen van cosmetische items een goed werkend verdienmodel is in gaming.

Twintig euro voelt als te veel

Dat laatste is trouwens nog wel interessant. Wij haalden Fall Guys gratis uit de PlayStation Store en vermaakten ons er af en toe best even mee. Fall Guys is geen game die je een hele dag door blijft spelen. Het is leuk voor even een paar potjes, maar niet veel meer dan dat. En dat is een probleempje, want wie de game voor de normale prijs moet kopen, betaalt daar twintig euro voor. Dat is best duur voor een toch behoorlijk simpel, niet al te veelzijdig spelletje. Zeker als je er niet zo heel goed in bent en de latere spellen niet vaak bereikt, kun je het aanbod na een paar keer spelen aardig dromen. Zo hebben wij een van ons favoriete spellen, waarbij de grond onder je vandaan verdwijnt en je zo lang mogelijk op de overgebleven tegels moet blijven lopen, eigenlijk maar heel weinig gespeeld. De reden: dat is een van de finalespellen, bedoeld om de uiteindelijke winnaar te bepalen. Je komt daar alleen als je al vier rondes overleefd hebt en dat lukt simpelweg niet elke keer. Een spelmodus waarbij spelers vrij zouden kunnen kiezen welke spelletjes ze doen, al was het maar voor spek en bonen in een oefenmodus of iets dergelijks, had Fall Guys wat meer cachet kunnen geven.

Nu dat extra cachet ontbreekt, hangt het prijskaartje als een molensteen om de nek van Fall Guys: Ultimate Knockout. Natuurlijk, voor veel mensen is twintig euro voor een game niet onoverkomelijk en Fall Guys is absoluut een fijn spel om erbij te hebben. Het is een vrolijk en kleurrijk geheel en de koddige boonpoppetjes werken af en toe op je lachspieren, terwijl de gameplay best voor wat leuke spanning zorgt. Bovendien kan iedereen het spelen en is het niet heel moeilijk al vrij snel met de middenmoot mee te kunnen. Het probleem is dus vooral dat de game niet voldoende te bieden heeft voor de twee tientjes die je ervoor neer moet leggen. Daarnaast kun je ook best wat vinden van een game die twintig euro kost, maar óók een verdienmodel met microtransacties voor cosmetische items bevat. Aan de andere geldt dat we dergelijke modellen ook in games terugzien die voor zestig euro in de winkels liggen. Het is dan ook zeker niet het einde van de wereld en het hoeft de pret die je hebt in Fall Guys absoluut niet te drukken. De game is leuk genoeg, zelfs als je amper pakjes hebt om uit te kiezen.

Switch?

Rest ons nog erop te wijzen dat Fall Guys dus alleen via Steam en op de PlayStation 4 is te spelen. Jammer, want met zijn vrolijke maar simpele look en plezier voor spelers van alle leeftijden lijkt de game uitermate geschikt om (ook) op de Nintendo Switch te draaien. Dat is helaas nog niet zo, al zou het succes dat de game nu beleeft wellicht een prima voedingsbodem kunnen zijn voor Mediatonic om toch ook versies voor andere platformen in elkaar te draaien.