Fall Guys heeft twee dagen na overstap naar free-to-play 20 miljoen spelers

Fall Guys heeft volgens de makers 20 miljoen spelers. Dat aantal is behaald twee dagen nadat de game de overstap heeft gemaakt naar een free-to-play betaalmodel. Het spel kwam eind 2020 uit en was aanvankelijk erg populair, maar verloor daarna veel spelers.

Het Fall Guys-account op Twitter noemt het aantal van 20 miljoen spelers, maar geeft daarover geen verdere details. Het is niet bekend of dit nieuwe spelers zijn of het totale aantal sinds de release bijna twee jaar geleden. Fall Guys: Ultimate Knockout verscheen op 4 augustus 2020 op Steam en voor PlayStation-consoles. Nog diezelfde maand was de pc-versie 7 miljoen keer verkocht en 'de meest gedownloade PlayStation Plus-game'. Het spel was voor PS Plus-abonnees die maand gratis te downloaden.

In de maanden na de eerste release was multiplayergame Fall Guys erg populair. Eind 2020 waren er 10 miljoen exemplaren verkocht. De populariteit van het spel daalde daarna en het aantal spelers nam af. Op Steamcharts is te zien dat er in het afgelopen jaar 6000 tot 10.000 spelers actief waren met de Steam-versie van het spel. Vlak na de release ging dat om zo'n 170.000 dagelijkse spelers. Van de PlayStation- en Epic Games Store-versies zijn dergelijke statistieken niet beschikbaar.

De game kostte aanvankelijk 20 euro, maar is sinds 21 juni free-to-play. Op die datum kwam het spel ook naar Xbox-consoles en de Nintendo Switch. De game verdween van Steam op verzoek van de uitgever. De pc-versie staat nu alleen in de Epic Games Store. Epic nam Fall Guys-ontwikkelaar Mediatonic vorig jaar over.

Het is niet voor het eerst dat Epic een game koopt en die vervolgens free-to-play maakt. Dat gebeurde eerder met Rocket League. Game-uitgevers verdienen jaarlijks miljarden aan dergelijke gratis games door de aanwezigheid van in-gameaankopen en microtransacties.