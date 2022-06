Reuters: vijf EU-landen willen verbod op verbrandingsmotor uitstellen tot 2040

Vijf EU-lidstaten willen dat het verbod op nieuwe auto's met verbrandingsmotor pas op 2040 ingaat, meldt Reuters. Dit is vijf jaar later dan wat de Europese Commissie en het Europees Parlement willen. Een zesde land gaf eerder al kritiek op de plannen.

Bulgarije, Italië, Portugal, Roemenië en Slowakije willen volgens een document dat Reuters heeft ingezien dat het Europese verbod op auto's met benzine- en dieselverbrandingsmotoren met vijf jaar wordt uitgesteld. De Europese Commissie stelde eerder voor dat vanaf 2035 nieuwe auto's honderd procent minder CO 2 mogen uitstoten in vergelijking met 2021. In de praktijk betekent dit dat vanaf 2035 alleen nog nieuwe auto's met elektrische aandrijflijn verkocht mogen worden. Voor tweedehandsauto's geldt het verbod niet.

De vijf landen stellen voor dat dit percentage in 2035 op negentig procent ligt. Zo kunnen er alsnog nieuwe auto's met verbrandingsmotoren worden verkocht, zij het op beperkte schaal. In 2040 zou de reductie dan alsnog honderd procent kunnen zijn, is in de documenten te lezen. Ook voor lichte bedrijfswagens als bestelbussen willen de landen uitstel. In 2035 zou de CO 2 -reductie tachtig procent moeten zijn. De EC wil dat nieuwe bestelbussen vanaf 2035 geen koolstofdioxide meer uitstoten.

De landen die om uitstel vragen, willen dat er een 'adequate en op maat gemaakte' overgangsregeling komt, waarbij specifiek een grotere laadinfrastructuur voor elektrische auto's wordt genoemd. Zeventig procent van alle Europese laadpalen staat in Nederland, Duitsland en Frankrijk, wat aangeeft dat de laadinfrastructuur in andere Europese landen nog ver achterloopt. Ook noemt een Bulgaarse ambtenaar het verschil in koopkracht tussen burgers van verschillende EU-landen als reden voor het uitstel.

Naast de Europese Commissie is ook het Europees Parlement akkoord gegaan met het streven om per 2035 de verkoop van nieuwe auto's met verbrandingsmotor te verbieden. Nu moeten de Europese lidstaten nog stemmen voor het verbod officieel kan worden. Naast de vijf landen zei de Duitse minister van Financiën eerder tegen het verbod te zijn.