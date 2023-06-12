Polen wil dat rechter verplichting emissievrije auto's vanaf 2035 tegenhoudt

Polen wil bij een EU-rechtbank in beroep gaan tegen de verplichting om vanaf 2035 alleen nog emissievrije nieuwe auto's te verkopen. Het land stemde als enige tegen de EU-wet die dit verplicht. Volgens Polen is er te weinig onderzoek gedaan naar de gevolgen van de wet.

De Poolse klimaatminister Anna Moskwa zegt volgens Reuters binnen enkele dagen naar het Hof van Justitie te willen stappen om de wet te stoppen. Volgens de minister is er niet genoeg onderzoek gedaan naar de gevolgen voor de markt en de sociale gevolgen van de wet. Onder de wet mogen nieuwe personenauto's en kleine commerciële voertuigen vanaf 2035 geen CO 2 meer uitstoten, uitgezonderd auto's die alleen op e-brandstoffen rijden. Polen stemde als enige land tegen de wet; Bulgarije, Italië en Roemenië onthielden zich van stemming.