Polen wil dat rechter verplichting emissievrije auto's vanaf 2035 tegenhoudt

Uiteindelijk zijn het inderdaad puur politieke keuzes die ten grondslag liggen aan consumenten die dezelfde keuze maken die jij hebt gemaakt, inderdaad. Zonde, want met het juiste beleid had je waarschijnlijk wel de auto gekocht die past binnen de wens van hetzelfde kabinet.
maar het probleem is het gewicht ( wegenbelasting naar gewicht in 2026 - veel plezier met je 1800kg electrische auto)
Klopt! En het is natuurlijk een super domme actie vanuit Den Haag.
Wist je dat een vrachtwagen (je weet wel, zo'n heel zwaar voertuig
) goedkoper in de wegenbelasting is als een VW Golf? En dat er dus mensen doelbewust een grote SUV op grijs vrachtwagenkenteken zetten omdat dat goedkoper is dan 'm als personenauto te registreren?
Gewicht is hoe dan ook een achterlijke maatstaf om wegenbelasting vanaf te wegen.
Kijk, dat het nultarief van EV's niet houdbaar is, is logisch. En het is ook logisch dat je voor een Tesla meer belasting mag betalen dan voor een Aygo of Up, vind ik tenmisnte.
Ik vind idealiter dat de wegenbelasting van de uitstoot/Euronorm moet afhangen, waarbij hij voor EV's natuurlijk niet 0 moet zijn, maar simpelweg laag, al dan niet afgehangen van aanschafprijs ofzoiets.
Overigens zijn er wel prima bruikbare EV's van <1400kg en is de juiste versie van een Model 3 ook al lichter dan die 1800.
het afschaffen saldering (dus duur in de winter)
Ik zie dat niet echt als een reden om het niet te doen. Ook salderen zal er natuurlijk afmoeten (als je naar 'een stroomnetwerk wat het aan kan' wilt moet je het aantrekkelijk maken om stroom te gaan verbruiken als het beschikbaar is), maar juist een EV kan exact dat bewerkstelligen.
Dat het vervolgens wat duurder wordt in de winter... tja. In de zomer is het zoveel goedkoper, dat dat best te overwegen valt. Met de huidige jaarcontracten (0,31-0,39) rijd je alweer goedkoper als op benzine.
Maar ook dit is een politieke keuze. De belasting op stroom is begin dit jaar aanzienlijk
gestegen, zij het dat het deels door het prijsplafond teniet wordt gedaan. Maar als EV-rijder (of WP bezitter) heb je daar dan weer niks aan, want dat is tarief boven het plafond.
Ondertussen geeft men aanzienlijke korting op de brandstofaccijns
Kijk, iedereen zit natuurlijk te zeuren over dat de benzine zo duur is
maar: als je uitgaat van 10kWh per kuub gas (dat is de feitelijke energiewaarde), 9kWh per liter benzine (feitelijke energiewaarde), 10kWh per liter diesel (feitelijke energiewaarde)... dan valt die belasting relatief gezien nog hartstikke mee.
Juist de energiebelasting op elektriciteit is gigantisch hoog, al helemaal inclusief BTW. En dat terwijl het de enige vorm van hernieuwbare energie die in eigen land geproduceerd wordt, is
Een EV is dermate veel efficiënter dat een EV nog steeds goedkoper per kilometer is, maar eigenljk zou een EV nog véél goedkoper moeten zijn, als je alle energievormen gelijk zou belasten. En idealiter zou je (imho) groene elektriciteit (van eigen bodem) minder moeten belasten dan fossiele brandstoffen (die we moeten importeren). We doen het tegenovergestelde
Ik zou zeggen: schaf alle aanschafsubsidies (SEPP, warmtepompen) gewoon af, en probeer het eens met een eerlijke energieprijs. Een aanzienlijk deel van Nederland wil dan no-time overstappen (ervanuit gaande dat men vertrouwen heeft in een stabiele visie vanuit de regering) omdat het écht bakken goedkoper is, omdat het efficiënter is.
en ervaringswaarde van 1euro per kWh in januari 2022 (met aflopen van het energieplafond weet je wat er op je afkomt).
Je bedoelt 2023
overigens was er toen al een prijsplafond, zij het slechts deels toepasbaar op EV-energie.
Massahysterie is niet iets waar je je lange termijn op moet focussen imho. Wat denk je dat er gebeurd als we landen in het midden-oosten willen boycotten omdat ze politieke dingen doen waar we het niet mee eens zijn? Waar zal dan de benzineprijs heen gaan?
Onze afhankelijkheid van gas is kritiek, maar onze afhankelijkheid van olie is minstens zo kwalijk.
De les van januari 2023 gaat dan imho ook niet over 'stroom', maar over de afhankelijkheid van een goedje wat we extern importeren.
Maar precies dit is uiteindelijk ook een politieke 'keuze'; wanbeleid op de energiemarkt icm exportcontracten van aardgas wat we niet eens meer zelf opboren hebben die uitzonderlijke spike veroorzaakt.
[Reactie gewijzigd door Richh op 23 juli 2024 17:29]