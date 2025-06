Europees Parlement wil meer snellaadpalen bij belangrijke snelwegen

Het Europees Parlement wil dat de Europese Commissie zijn plan aanpast om per zestig kilometer aan belangrijke wegen snellaadhubs te plaatsen. Het Parlement wil dat er bij die hubs meer en bovendien snellere laadpalen komen te staan.

Met de herziene verordening betreffende de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen wil de Europese Unie dat lidstaten doelstellingen krijgen om zo de uitrol van het laadnetwerk voor auto's te versnellen. De Europese Commissie stelde voor dat er op belangrijke snelwegen per zestig kilometer in beide richtingen een laadhub moet komen, die een totale capaciteit hebben van 300kW en waar minimaal een 150kW-snellader staat. Deze doelstelling moet eind 2025 zijn gehaald. Vijf jaar later moet dit een totale capaciteit van 600kW zijn met in ieder geval een 150kW-snellader.

Het Europees Parlement wil dat deze doelstelling wordt verscherpt. De 60km blijft staan, alleen moet elke hub eind 2025 een capaciteit van 600kW hebben met in ieder geval een 300kW-snellader. Vijf jaar later moet dit respectievelijk 900kW en 350kW zijn. Als elektrische auto's in een lidstaat bovendien populairder worden, dan moeten deze deadlines wat het Parlement betreft naar voren worden gehaald. Is een weg echter minder druk, dan mag een lidstaat, na goedkeuring van de Commissie, ervoor kiezen om slechts één laadhub te plaatsen die in beide richtingen toegankelijk is, stelt het Parlement verder voor. Een ander voorstel is dat er meer afstand tussen de laadhubs komt, tot 100km, als een weg niet druk is.

Daarnaast wil het Europees Parlement dat er meer waterstofstations komen. De Europese Commissie stelde vulpunten per 150km voor, het Parlement wil dat dit 100 kilometer wordt. Deze doelstelling moet wat het EP betreft ook in 2028 al zijn behaald, in plaats van in 2031.

De Parlementariërs willen daarnaast dat laadpalen en waterstoftankstations toegankelijk zijn voor alle voertuigen, ongeacht de fabrikant, en dat de prijs per kWh of kilogram wordt getoond. Ze willen ook dat er tegen 2027 een Europees toegangspunt komt waar de beschikbaarheid, wachttijden en prijzen van verschillende waterstofvulpunten of laadpunten in kaart worden gebracht.

In de voorgestelde aanpassingen van het Parlement moet de maritieme sector sneller verduurzamen. Zo moet de uitstoot van broeikasgassen van grote schepen vanaf 2035 en 2050 met respectievelijk 20 en 80 procent zijn verminderd. De EC stelde 13 en 75 procent voor. Deze percentages zijn ten opzichte van 2020. Maritieme bedrijven die deze doelstellingen niet halen, zouden wat de Parlementariërs betreft boetes moeten krijgen. De opbrengsten kunnen dan weer gebruikt worden om onder meer nulemmissietechnologie te ontwikkelen.

Autofabrikantenvereniging ACEA zegt blij te zijn met het gewijzigde beleid van het Europees Parlement, maar waarschuwt wel dat private investeringen in de laadpaalmarkt belangrijk blijven. De EU zou volgens de vereniging het verlenen van vergunningen dan ook makkelijker moeten maken en meer moeten investeren in het energienet. Het Parlement zegt nu klaar te zijn om te onderhandelen met lidstaten. Tweakers schreef onlangs een achtergrondartikel over de staat van het Europese laadpaalnetwerk.