AMD, Google, Microsoft en Nvidia kondigen root-of-trust-alliantie Caliptra aan

AMD, Google, Microsoft en Nvidia starten een gezamenlijke opensource root-of-trust voor de beveiliging van gevoelige processen in soc's, processoren, gpu's, ssd's en andere asic's. De specificaties van Caliptra 0.5 zijn nu beschikbaar.

Het Caliptra-initiatief, dat volledig A Datacenter System on a Chip Root of Trust heet, is bedoeld om een algemene root-of-trust te ontwikkelen in samenwerking met allerlei bedrijven en instanties. Daarbij staan schaalbaarheid en betrouwbaarheid centraal. Zo'n root-of-trust is software die cryptografisch verifieert of de juiste software wordt opgestart.

Volgens het Open Compute Project, de non-profitorganisatie waaronder het initiatief valt, heeft de industrie 'van oudsher inconsistent gehandeld wat betreft de beveiliging van systemen door middel van root-of-trust-constructies'. Dit zou erger gemaakt worden wanneer root-of-trust-systemen via het moederbord geregeld worden, los van de soc. Voor het Caliptra-standaard moet een root-of-trust-oplossing onderdeel uitmaken van de soc om zo iedere chip op soc- of package-niveau te kunnen verifiëren.

Caliptra vereist geen specifieke hardware in een chipset, maar is alleen compatibel met soc's die gebruikmaken van de RISC-V-instructieset; het gaat om een 'IP-block op siliciumniveau'. Zoals bij andere root-of-trust-systemen wordt er gebruikgemaakt van cryptografie om te zorgen dat alleen 'vertrouwde' firmware door processoren geboot kan worden. Als er met die firmware geknoeid is, wordt dat meteen opgemerkt en geblokkeerd. Dergelijke root-of-trust-systemen zijn zeer belangrijk voor de interne beveiliging van een systeem; alleen beveiligde onderdelen in deze keten kunnen fundamentele taken uitvoeren.