Antmicro brengt opensource-ontwikkelbord uit met Snapdragon 845

Antmicro heeft een opensource-baseboard aangekondigd dat is voorzien van een Snapdragon 845-processor. Het ontwikkelbord is vrij van royalty's. Het dient als basis voor een Quectel SA800U-module en kan gebruikt worden voor onder meer slimme displays en AR-toepassingen.

Het nieuwe baseboard is de tegenhanger van Antmicro's Jetson Nano-baseboard en is voorzien van een Snapdragon 848-soc in plaats van Nvidia Jetson-modules. Het bord is voorzien van een on-board M.2-slot, heeft ruimte voor opslag via een SD-kaartslot en een M.2-slot, en heeft een gigabit-ethernetpoort die werkt met de on-board controller. Deze werkt ook met Power over Ethernet, waardoor het bord stroom kan krijgen via een ethernetkabel. Het bord heeft ook USB-C en ruimte voor een accu of zonnestroomconnector en deze elektriciteitsbronnen zijn hot-swappable. Daarnaast is het bord voorzien van verschillende MIPI CSI-poorten, GPIO, bluetooth en wifi.

Het ontwikkelbord is bedoeld als basis voor de op AI gerichte Quectel SA800U-WF System on Module. Deze is voorzien van een Snapdragon 845-soc met een Kryo 385-64bit-cpu en een Adreno 630-gpu. Dit systeem geeft het baseboard nog meer aansluitmogelijkheden, onder meer voor video en cameramodules. Het bord is ontwikkeld om te werken op Android en de meeste IO-poorten op het baseboard ondersteunen standaard Android OS. Antmicro ziet het bord dan ook vooral als nuttig voor systemen met AI-toepassingen, zoals in slimme displays in winkels of kiosken, of in VR- en AR-toepassingen, maar het kan ook gebruikt worden als besturingsplatform voor industriële applicaties of door tweakers die graag met een dergelijk bord willen knutselen.

Antmicro heeft alle informatie over het baseboard gedeeld op GitHub en het hele project is open source. Ook is het ontwikkelbord royaltyvrij, waarmee Antmicro de prijs naar eigen zeggen laag kan houden. Het Jetson Nano-bord werd in 2019 uitgebracht, was bedoeld voor de makercommunity en studenten, en kostte 99 dollar. Het Antmicros Jetson-baseboard kost ongeveer 300 dollar. Hoeveel het Snapdragon-bord gaat kosten, zegt Antmicro niet.