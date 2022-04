ASUS brengt goedkopere versie uit van Tinker Edge R-sbc met 3GB ram

ASUS heeft een goedkopere versie uitgebracht van de Tinker Edge R Pico-ITX-singleboardcomputer met 3GB ram en een Rockchip RK3399Pro AI-processor. De sbc gebruikt 2GB ram voor de cpu en 1GB ram voor de geïntegreerde npu. De sbc kost 203 euro.

De nieuwe, goedkopere versie van de Rasperry Pi-concurrent met geïntegreerde npu werd opgemerkt door CNX Software. De board is iets goedkoper dan het bekendere 6GB-model, dat 254 euro kost, en het 4GB-model met 4GB Lpddr4-geheugen, dat 224 euro kost. De sbc is voorzien van dezelfde Rockchip RK3399Pro-soc, maar heeft 3GB geheugen, waarvan 2GB Lpddr4-geheugen voor de cpu en 1GB Lpddr3-geheugen voor de npu.

De sbc is voorzien van 16GB eMMC-flashgeheugen, een HDMI-poort en DisplayPort via USB-C, twee USB 3.1 Type-A-poorten, een USB 3.1 Type-C-poort en twee 4-lane-MIPI DSI-connectors. Ook is de sbc voorzien van een audiojack, gigabitethernetpoort, M.2-module met Wi-Fi 5 en Bluetooth 5.0. Daarnaast is er ruimte voor een nano-sim en 40-pin-GPIO-header. De sbc heeft een Pico-ITX-formfactor en is 10cm bij 7,2cm groot. De Tinker Edge R wordt geleverd met zowel Android 9- als Debian 10-images.