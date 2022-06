SixFab introduceert Raspberry Pi 5G Development Kit

SixFab is de voorverkoop van de Raspberry Pi 5G Development Kit gestart. Het bedrijf rust de 5G-HAT uit met een Quectel RM50xQ 5G- of Telit FN980 5G-modem. De kit wordt vanaf mei geleverd en kost zonder Raspberry Pi 4 omgerekend grofweg 529 euro.

Volgens SixFab kunnen gebruikers doorvoersnelheden van maximaal 5Gbit/s down en 1Gbit/s up verwachten bij de Raspberry Pi 5G Development Kit. Opvallend is wel dat kopers niet zelf kunnen kiezen welke modem ze willen en er verschillen zijn wat betreft de doorvoersnelheden. De specificaties van de Telit FN980 5G vermelden tot aan 5,5Gbit/s down en 1,5Gbit/s up, terwijl bij de Quectel RM50xQ 5G maximaal 2,5Gbit/s down en 900Mbit/s up vernoemd staan.

De kit bevat vier antennes die verbonden zijn met sma-connectors, een USB 3.0-poort en voor de modem is er een M.2-interface. Verder is een ventilator in de behuizing aanwezig voor de koeling. SixFab richt zich met de kit op toepassingen voor onder andere IoT-gateways, videostreaming, hotspots en het real-time verzenden van sensordata.

Zoals CNX aangeeft is het niet de eerste 5G-HAT voor een Raspberry Pi 4, maar is het product van SixFab wel netjes in een behuizing geplaatst. De term HAT voor ad-on boards staat voor 'hardware attached on top'. Zonder modem is de pre-order van de devkit 170 dollar. Omgerekend en met btw is dat 183 euro. Met modem is de prijs 595 dollar en dat komt op 640 euro inclusief btw. In beide gevallen dus zonder Raspberry Pi 4.