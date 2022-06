Raspberry Pi Foundation brengt toetsenbord met ingebouwde computer uit

De Raspberry Pi Foundation heeft de Raspberry Pi 400 gepresenteerd, een toetsenbord met ingebouwde computer. De hardware is vergelijkbaar met de vorig jaar gepresenteerde Pi 4. Het product moet de kleine computer toegankelijker maken voor beginners.

De Raspberry Pi 400 verscheen maandag op de website van de fabrikant. De computer heeft de lay-out van een compact toetsenbord met, afhankelijk van de regio, 78 of 79 toetsen. De poorten zitten aan de achterkant, met onder meer twee Micro HDMI-poorten, een USB-C-aansluiting voor stroomtoevoer en enkele USB-A-poorten voor toebehoren. Er zijn ook een microSD-slot en een 40-pins- gpio . Voor bedraad internet is een ethernetpoort aanwezig.

De toetsenbordcomputer draait op dezelfde Broadcom BCM2711-soc als de Pi 4, maar de vier Cortex A72-kernen komen in de Pi 400 tot 1,8GHz in plaats van 1,5GHz. In het toetsenbord zit 4GB Lpddr4-geheugen, terwijl de hardware WiFi 5 ondersteunt via 802.11ac op 2,4GHz en 5GHz. Het product meet 28,6x12,2x2,3cm.

De Pi 400 kost los 70 dollar, terwijl een kit met stroomkabel, HDMI-kabel, microSD-kaart met OS erop en een fysiek exemplaar van de Beginner's Guide 100 dollar moet kosten. De kit kost in Nederland rond 101 euro.