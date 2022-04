Raspberry Pi-stichting wil zich met partnerprogramma meer op bedrijven richten

De Raspberry Pi-organisatie wil zich meer richten op bedrijven die de minicomputers gebruiken. De stichting heeft daarvoor een speciale sectie op de website opgezet en begint een partnerprogramma.

Volgens Roger Thornton van de Raspberry Pi Foundation worden industriële partners steeds belangrijkere klanten voor de stichting. In het afgelopen jaar zou 44 procent van de totale verkopen van de minicomputer van die groep afkomstig zijn, schrijft hij in een blogpost. In totaal zouden er meer dan 35 miljoen Pi's verkocht zijn. Volgens Thornton worden er ook nog steeds veel oudere versies van de Pi verkocht, die volgens Thornton vooral worden gebruikt voor embedded systemen in het bedrijfsleven. "Daar is veranderen naar het nieuwste model niet praktisch", zegt hij.

De organisatie wil daarom meer doen voor die bedrijven. Het heeft daarom een speciale sectie op de website opgezet waar commerciële partijen meer informatie kunnen vinden over Pi's, zoals technische documentatie, maar ook ondersteuning. Op die sectie zijn ook datasheets en compliance-documenten te vinden.

Daarnaast wil de organisatie het praktischer maken om Raspberry Pi's in te zetten in bedrijven, door ze voor de langere termijn te ondersteunen. Raspberry Pi Trading garandeert dat alle producten nog tot in ieder geval 2026 blijven bestaan. Eerder zette de stichting al het Integrator-programma op, waarmee bedrijven beter werden geholpen om aan compliance-eisen te voldoen.

De organisatie heeft ook een nieuw partnerprogramma opgezet. Daarbij kunnen verkopers zich aanmelden als Approved Design Partner. Dat zijn bedrijven die bijvoorbeeld hardware maken die compatibel is met de Raspberry Pi, of die systemen leveren waar een Pi in is geïntegreerd. Het statuslabel geldt als een soort keurmerk. Ook kunnen bedrijven met de Approved Design Partner-status technische ondersteuning krijgen vanuit de stichting.