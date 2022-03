Raspberry Pi Foundation kondigt 6 euro kostende koeling aan voor Pi 4

De Raspberry Pi Foundation heeft een 5,95 euro kostende heatsink en ventilator aangekondigd voor gebruik met cases van de Pi 4. De koeling moet de kloksnelheid hoog houden bij intensief gebruik van de singleboardcomputer.

De koeling kan 1,4cfm, kubieke voet per minuut, verplaatsen met de ventilator, terwijl er ook een heatsink van 18x18x10mm in zit. De koeling past in het deksel van de officiële Pi 4-case en is bedoeld om daarmee te gebruiken. De ventilator koelt het hele bordje, de heatsink zit over de processor. De ventilator is in te stellen om in te schakelen bij een bepaalde temperatuur. Dat is via de software in te stellen. Hij wordt gevoed via de 5V-gpio-aansluiting van de Pi zelf.

Het is voor het eerst dat de Raspberry Pi Foundation een koeling presenteert voor de singleboardcomputer. Eerdere versies hadden geen koeling. Het is onbekend hoeveel invloed de koeling precies heeft op de prestaties van de kleine computer. De koeling komt per direct uit voor 5,95 euro.