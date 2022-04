Hacker maakt Widevine-package beschikbaar om Netflix op Raspberry Pi te streamen

Een programmeur heeft een package voor de Raspberry Pi uitgebracht waarmee het mogelijk is om Netflix en Amazon Prime op de minicomputer te gebruiken. Daar was altijd een aparte browser voor nodig, maar nu is er een package die dat standaard kan.

De package voegt Widevine toe aan de browser van de Pi en is gebouwd door een hacker genaamd Ventz. Die bouwde eerder al de Chromium Media Edition voor de Pi, een aparte versie van de Chromium-browser waarin de user agent was aangepast, zodat het mogelijk was daar Netflix mee te streamen. Netflix, Amazon en veel andere streamingdiensten gebruiken Widevine DRM als auteursrechtenbeschermingstool, maar die was niet beschikbaar op de Raspberry Pi.