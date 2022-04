Netflix brengt Play Something-shufflefunctie uit voor Android-gebruikers

Netflix brengt zijn Play Something-feature uit voor Android. Hiermee kunnen gebruikers met een druk op de knop een willekeurige film of serie afspelen. De feature kwam eerder dit jaar al beschikbaar op zijn apps voor slimme televisies en mediaboxen.

Toen Netflix de Play Something-functie eerder dit jaar uitbracht voor zijn tv-apps, gaf het bedrijf al aan dat het tests zou uitvoeren voor de Android-versie van de streamingdienst, maar de functie was destijds nog niet beschikbaar voor alle Android-gebruikers. De feature is op maandag wel beschikbaar gekomen voor alle gebruikers van de Netflix-app voor Android, schrijft The Verge. De feature is nog niet uitgebracht voor iOS, maar het bedrijf zou daar in de komende maanden mee beginnen.

Met Play Something kunnen Android-gebruikers vanaf de navigatiebalk of het thuisscherm van de Netflix-app een willekeurige film of serie selecteren om te bekijken. Daarbij wordt de keuze gebaseerd op de voorkeuren, kijkgeschiedenis en opgeslagen titels van gebruikers. Gebruikers kunnen er ook voor kiezen om voorrang te geven aan series die ze nog niet volledig hebben afgekeken. Het is ook mogelijk om een andere film of serie te doen verschijnen, door op een 'play something else'-knop te drukken.

Tegelijkertijd begint Netflix volgens The Verge met het uitrollen van zijn Fast Laughs-tool voor Android-gebruikers in een select aantal landen, waaronder de VS, Australië, Ierland en het VK. Dat is een TikTok-achtige feature waarmee gebruikers highlight reels van grappige clips uit Netflix-films en -series kunnen bekijken. Het bedrijf begint in de komende maand ook met het testen van zijn Downloads for You-feature op iOS. Daarmee kan de app automatisch films en series downloaden, zodat deze offline bekeken kunnen worden. De downloadkeuze wordt ook gebaseerd op de kijkgeschiedenis van gebruikers.