Mark Gurman: Netflix-games verschijnen individueel in Apples App Store

Techjournalist Mark Gurman claimt dat de mobiele games van Netflix Games individueel in de App Store van Apple zullen komen en, net als op Android, apart via de digitale winkel moeten worden gedownload. Dat beweert hij na de code van de Netflix-app voor iOS te hebben ingezien.

Als een gebruiker het icoontje van een game in de Netflix-app voor iOS indrukt, zal hij volgens Gurman worden omgeleid naar de App Store, waar het spel in kwestie altijd apart moet worden gedownload. Als dit al is gebeurd, wordt de game buiten de Netflix-app om geopend, waarna deze kan worden gespeeld. Op Android worden Netflix-games eveneens apart gedownload via de Google Play-winkel en is het mogelijk om de Game-pagina binnen de Netflix-app als hub te gebruiken.

Volgens Gurman denkt de top van Netflix eraan om de games via zijn cloudinfstractruur te streamen. Op Android is dat volgens de journalist geen probleem, maar via iOS loopt het bedrijf dan al snel tegen beperkingen aan.

Begin november kondigde Netflix aan games te gaan aanbieden voor Android-gebruikers als onderdeel van zijn abonnement. Die games staan sinds deze maand in het overzicht tussen de films en series, en krijgen een aparte pagina. Momenteel telt de gamecatalogus van Netflix vijf games: Stranger Things: 1984, Stranger Things 3, Shooting Hoops, Card Blast en Teeter Up. Het is de bedoeling dat deze gamebibliotheek in de komende tijd wordt uitgebreid. Het spelen van deze games kost niets extra en ze bevatten ook geen in-appaankopen. Wanneer de Netflix-games uitkomen voor iOS, is nog niet bekend.