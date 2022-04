Netflix verhoogt prijzen van abonnementen met max 3 euro in NL en BE - update

Nieuwe abonnees moeten vanaf donderdag meer betalen voor een Netflix-abo. Het Standaard-abo kost nu in Nederland veertien euro per maand, het Premium-abo kost zestien euro per maand. Huidige abonnees krijgen 'geleidelijk' te maken met de nieuwe prijzen.

Het Standaard-abonnement krijgt in Nederland met de hoogste prijsstijging te maken; dit kost nu drie euro per maand meer. Met dit abonnement kunnen gebruikers op twee schermen kijken in hd. Het duurste abonnement, Premium, wordt met twee euro per maand duurder en laat abonnees op vier schermen in uhd kijken. Het Basic-abonnement blijft hetzelfde, met acht euro per maand.

De laatste keer dat Netflix de Nederlandse prijzen verhoogde, was in 2017. Ook toen ging het alleen om de Standaard- en Premium-abo's. Wanneer gebruikers de nieuwe prijzen moeten betalen, is niet duidelijk. Netflix zegt dat bestaande abonnees dertig dagen voor de prijswijziging gaat gelden een mail ontvangen.

Ook Belgische klanten krijgen met de hogere prijzen te maken, al gaat het hier om andere prijzen dan in Nederland. Zo gaat het Basic-abonnement een euro omhoog en wordt dit negen euro per maand. Ten opzichte van januari vorig jaar kost een Standaard-abo 13,49 euro in plaats van 11,99 euro. Dit abonnement is dus in België goedkoper dan in Nederland. Voor Premium geldt het omgekeerde; dit abonnement kost in België achttien euro per maand, twee euro meer dan voorheen.

Abonnementen Netflix Basic Standaard Premium Prijs NL 7,99 euro 10,99 11,99 euro 13,99 15,99euro Prijs BE 7,99 euro 8,99 euro 11,99 13,49 euro 15,99 17,99 euro Aantal schermen tegelijk 1 2 4 HD Nee Ja Ja UHD Nee Nee Ja

Update, vrijdag: Netflix heeft de prijs van het Nederlandse Standaard-abonnement inmiddels op zijn site aangepast naar 11,99 euro.